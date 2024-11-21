HÜRJET\'in İkinci Prototipi Yeni Boyasıyla Gökyüzüyle Buluştu

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TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in ikinci prototipi yeni boyamasıyla gökyüzüyle buluştu.

TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET'in ikinci prototipi yeni boyamasıyla havalandı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından, hazırlık süreci ve uçuş anlarının videosu paylaşıldı. TUSAŞ'ın paylaşımını alıntılayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise şu mesajı paylaştı:

"HÜRJET'in ikinci prototipi, milli mühendisliğimizin gurur kaynağı olarak yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı! HÜRJET, havacılıkta kendi mühendislik gücümüzle ulaştığımız seviyeyi bir kez daha kanıtlıyor. Türk savunma sanayiinin azmi ve kararlılığıyla geleceğe uçuyoruz. Başta TUSAŞ ailesi olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Daha büyük hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz."