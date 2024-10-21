Hürjet Uçağı Ses Hızı Üzerinde Uçuş Yapacak

Güncel

(ANKARA) - Ankara Valiliği, Hürjet uçağının ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştireceğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

Yerli savaş uçağı Hürjet yarın ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecek. Saat 09.30'da kalkış yapacak olan uçağın sonik patlama sesine karşı Ankara Valiliği X hesabı üzerinden yazılı açıklama yapıldı.

Ankara Valiliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"21.10.2024 (Pazartesi) günü Kalkış saati 09.30 varış saati: 10.30 Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş Tarafından Planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve iniş için Mürted Hava Meydanı kullanılmak suretiyle Hürjet uçağımız ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur."