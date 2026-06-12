Türk Yıldızları ve HÜRJET’ten 10 Uçaklı Tarihi Kol Uçuşu

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın 8'li koluna katılan 2 HÜRJET ile Türk havacılık tarihinde ilk kez 10 uçakla kol uçuşu gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları ile birlikte icra edilen özel gösteri uçuşunda tarihi bir formasyonda yer aldı. Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan havalanan 2 HÜRJET, gökyüzünde 8'li kol düzeninde uçan Türk Yıldızları'na katılarak toplam 10 uçaktan oluşan formasyon meydana getirdi. Gösteri kapsamında icra edilen hassas kol uçuşları ve akrobasi manevraları katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. 10'lu kol uçuşu, Türk havacılık tarihinde yeni bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti. Gösteri uçuşunun ardından hava araçları, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirilen 'fil yürüyüşü' ile katılımcıları selamladı.

KLİP PAYLAŞILDI

Gösteri uçuşuna ilişkin görüntüler, SSB'nin sanal medya hesabından paylaşıldı. Söz konusu uçuşa ilişkin hazırlanan klipte Divan Edebiyatı Şairi Nesimi'nin gazelinden bestelenen 'Ben Bu Cihana Sığmazam' şarkısı eşliğinde uçuşa ilişkin görüntüler yer aldı. Videoda ayrıca Türk Yıldızları ekibinin uçak telsizinden verdiği, "Türk Yıldızları olarak bizim için muhteşem bir deneyim ve mükemmel bir keyif oldu. Başta HÜRJET olmak üzere, herkesin ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim" mesajı yer aldı.

SSB'nin sanal medya paylaşımında ise "10 uçak, tek yürek. Türk Yıldızlarımızın 8'li koluna katılan 2 HÜRJET ile Türk havacılık tarihinde ilk kez 10 uçakla kol uçuşu icra edildi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET'in Türk Yıldızlarımızla aynı semada süzülmesi; mühendisliğimizin ve havacılıkta ulaştığımız seviyenin gökyüzündeki imzasıdır. Türk Yıldızlarımızı, HÜRJET ekibimizi, TUSAŞ ailemizi ve bu tarihi başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyoruz" denildi.