Hürmüz Boğazı İçin Seyrüsefer Serbestliği Çağrısı

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nda ücret ve kısıtlama olmadan bütünüyle seyrüsefer serbestisinin sağlanması çağrısı yaptı.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Erakçi ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Erakçi'nin, Hürmüz Boğazı'nın ticari trafiğe açılması amacıyla Umman ile yürütülen müzakerelere ilişkin detayları paylaştığını ifade eden Tajani, bu krizin çözülmesi için diyalogun devam etmesinin önemli olduğunu vurguladığını aktardı.

Tajani, "Hürmüz Boğazı'nda ücret ya da kısıtlama olmadan, bölgesel istikrar ve küresel ekonominin çıkarları doğrultusunda tam seyrüsefer serbestisinin sağlanması gereklidir." ifadesini kullandı.

Erakçi ile Lübnan meselesini de ele aldıklarını, başkent Roma'daki müzakerelerin ateşkes açısından ve genel bir anlaşmaya varılması için somut sonuçlar doğurmasını umduğunu kaydeden Tajani, "İtalya, Orta Doğu'da diyalog, güvenlik ve barışı desteklemedeki rolünü oynamaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin 7. turu, İtalya'nın başkenti Roma'da ikinci gününde devam ediyor. Müzakereler 3 gün sürecek.