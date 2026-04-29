Hürmüz Boğazı krizi alternatif güzergâhları gündeme getirdi

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, küresel petrol piyasasında alternatif güzergâh arayışlarını hızlandırdı. 1980-1988 İran-Irak Savaşı'nda da hedef alınan boğaz, 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısıyla yeniden krize girdi. Suudi Arabistan ve BAE, mevcut boru hatlarını genişletirken; Irak, Basra-Ceyhan ve Duqm gibi yeni hatlar için çalışmalara başladı. Uzmanlar, mevcut kapasitenin yetersiz olduğunu ve boru hattı kapasitesinin iki katına çıkarılması gerektiğini belirtiyor. Körfez İşbirliği Konseyi'nin demiryolu projesi de yük taşımacılığında alternatif sağlıyor. Finansman sorununun aşılabilir olduğu düşünülürken, siyasi irade kalan engelleri aşmada belirleyici olacak.