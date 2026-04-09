Hürmüz Boğazı'nda Ateşkes Sonrası Deniz Taşımacılığında Temkinli Bekleyiş

ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes, yaklaşık bir aydır neredeyse tamamen kapalı olan Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine yeniden açılabileceği yönündeki beklentileri artırdı, ancak deniz taşımacılığı şirketlerini belirsizlikler karşısında temkinli adımlar atmaya yöneltti.

Dünyanın en büyük ikinci konteyner taşımacılığı şirketi olan Maersk, ateşkesin geçiş fırsatları yaratabileceğini ancak tam denizcilik güvenliği sağlamadığını belirterek, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan nasıl geçebileceğini netleştirmek için acilen çalıştıklarını açıkladı. Alman deniz taşımacılığı şirketi Hapag-Lloyd da benzer şekilde temkinli bir yaklaşım sergiledi; CEO Rolf Habben-Jansen, kritik su yolundan trafiğin değerlendirilmesi için erken olduğunu ve operasyonların normale dönmesinin en az altı hafta süreceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, boğazın tam, derhal ve güvenli şekilde açılması çağrısında bulunurken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, saldırıların durması halinde güvenli geçişin mümkün olacağını söyledi. Bölgesel yetkililer, İran ve Umman'ın gemilerden geçiş ücreti almasının beklendiğini belirterek, bu kritik deniz geçişinde önemli bir değişime işaret etti.

Diğer denizcilik şirketleri de gelişmeleri yakından izliyor, ancak askeri koordinasyon zorunluluğu ve yeni ücretler gibi belirsizlikler, operasyonel kararlar alınmasını zorlaştırıyor. Durum, daha kapsamlı görüşmelerin planlanmasıyla değişkenliğini korurken, şimdiki veriler ani bir dönüşten ziyade sıkı düzenlenmiş iki haftalık sınırlı erişim dönemine işaret ediyor.