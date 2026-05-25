Hürmüz Boğazı'nda Deniz Ulaşımı İçin Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'nda Deniz Ulaşımı İçin Görüşme

25.05.2026 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar ve Umman Dışişleri Bakanları, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ulaşımını yeniden başlatmayı ele aldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının yeniden başlaması konusunu ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Al Sani ile Busaidi arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede bölgesel gelişmeler konusunda görüş ve tutum koordinasyonunun yanı sıra çeşitli dosyalarda uzlaşı sağlanmasına yönelik çabaların değerlendirildiği ifade edildi.

Tarafların özellikle Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının yeniden başlamasına ilişkin müzakerelere destek yollarını ele aldığı kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Al Sani ile Busaidi arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunların desteklenip güçlendirilmesi yollarının yanı sıra Pakistan'ın ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabaları değerlendirildi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, tüm tarafların devam eden arabuluculuk çabalarına yanıt vermesi gerektiğini, bunun krizin temel nedenlerinin barışçıl yollarla ve diyalogla çözmek için alan açacağını ve yeniden tırmanmayı önleyecek sürdürülebilir bir anlaşmaya varılmasını sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hürmüz Boğazı, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Katar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'nda Deniz Ulaşımı İçin Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı
EuroLeague’de şampiyon Olympiakos EuroLeague'de şampiyon Olympiakos
Aziz Yıldırım’ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı
Söz kesildi Beşiktaş’ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba Söz kesildi! Beşiktaş'ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı

19:49
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
19:14
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
19:05
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
18:28
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:55
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 20:03:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nda Deniz Ulaşımı İçin Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.