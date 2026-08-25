Hürmüz Boğazı'nda Geçici Koridor Umutları

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Tahran'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Hürmüz Boğazı'nda geçici bir koridor oluşturulmasını yakında duyurmayı ümit ettiğini belirtti.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da mevkidaşı Erakçi ile "yapıcı bir diyalog" gerçekleştirdiğini açıkladı.

Açıklamasında Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğine değinen Busaidi, "Hürmüz Boğazı için geçici bir koridoru ve güvenli seyrüseferi yeniden tesis etmeye yönelik düzenlemeleri yakında duyuracağımız konusunda ümitliyim." ifadelerini kullandı.

Busaidi, İslamabad Mutabakatı'nın 5. maddesi uyarınca, Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki yönetimi ve kalıcı bir çözümün bu adımı takip edeceğini??????? kaydetti.

Bölgedeki taraflarla yapılacak görüşmelere işaret eden Busaidi, bu görüşmelerin barış, işbirliği, istikrar ve seyrüsefer özgürlüğünü desteklemek için yürütüleceğini aktardı.

İran, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Umman ile Boğaz'da gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla görüşmeler yürütüyor.

İranlı yetkililer, Umman ile görüşmelerin Boğaz'ın açılmasıyla ilgili olmadığını ve Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılmasının ABD'nin İran'ın şartlarını yerine getirmesine bağlı olduğunu açıklamıştı.

Umman ve İran, bugün yaptıkları ortak açıklamada, savaş ve çatışma ortamında Hürmüz Boğazı üzerinde ortak bir geçici koridorun kurulmasını ve boğazı mayınlardan temizlemeye yönelik projenin uygulanmasını içeren aşamalı bir çerçeve önerisini ele aldıklarını duyurmuştu.