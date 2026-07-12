Hürmüz Boğazı'nda Geçişler Düzenleniyor - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda Geçişler Düzenleniyor

12.07.2026 16:23
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İran, Hürmüz Boğazı geçişlerini başvuru sırasına göre değerlendirecek.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu "Su Yolu İdaresi", bölgede "huzur ve istikrarın sağlanmasının" ardından geçiş için yapılan başvuruların sırasına göre değerlendirileceğini ve gerekli izinlerin verileceğini duyurdu.

"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, son günlerde ABD ordusunun bölgedeki "yasa dışı" girişimleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin mümkün olmadığını ancak "istikrar ve huzurun yeniden sağlanmasıyla" Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yapılan başvuruların, başvuru sırasına göre değerlendirileceği ve gerekli izinlerin verileceği belirtildi.

Ayrıca, boğazdan geçiş izni için yalnızca "Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'nin" internet sitesine başvuru yapılması istendi.

Kaynak: AA

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