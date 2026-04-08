Hürmüz Boğazı'nda Geçişler Ücretsiz Olacak

Umman Ulaştırma Bakanı Said bin Hamud el-Maveli, "imzaladıkları denizcilik anlaşmalarına" göre Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınamayacağını ifade etti.

Umman basınına göre Maveli, Şura Meclisi'ndeki konuşmasında konuya dair açıklama yaptı.

Umman Sultanlığı'nın Hürmüz Boğazı konusundaki tutumunun "açık olduğunu" dile getiren Maveli, Umman Sultanlığı'nın uluslararası deniz taşımacılığına ilişkin tüm anlaşmaları imzaladığını kaydetti.

Maveli, "Anlaşmalara göre Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ücretli olamaz." ifadesini kullandı.

Ummanlı Bakan, İran ve ABD dahil bu anlaşmaları imzalamayan çok sayıda ülke bulunduğunu, bu nedenle hukuki bir boşluk olduğunu belirterek, dışişleri bakanlığının bu konuda çalışma yürüttüğünü ve daha iyi gelişmeler yaşanmasını umduklarını vurguladı.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, katıldığı devlet televizyonundaki bir programda, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin savaş öncesi duruma dönmeyeceğini ifade ederek, boğazdan geçen gemilerdeki petrolden varil başına ücret almayı planladıklarını belirtmişti.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30'da ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.