Hürmüz Boğazı'nda Ateşkese Rağmen Gemi Trafiği Başlamadı

İran ile ABD arasında varılan iki haftalık geçici ateşkese rağmen, küresel ticaretin can damarı Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği neredeyse tamamen durmuş durumda. İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Lübnan'da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle boğazdaki sevkiyatın durduğunu öne sürerken, gemi takip verileri geçişlerin son derece sınırlı olduğunu gösteriyor. İran devlet medyası boğazın 'tamamen kapalı' olduğunu bildirirken, Beyaz Saray bu iddiaları yalanladı ve geçişlerin derhal yeniden başlaması çağrısında bulundu.

Küresel gemi takip firmalarının verilerine göre, ateşkes sonrası boğazdan petrol ve LNG tankerlerinin geçişi gerçekleşmedi, sadece sınırlı sayıda kuru yük gemisi rotayı kullanabildi. Denizcilik sektöründe en büyük endişe güvenlik belirsizliği ve yüksek sigorta maliyetleri; uzmanlar, boğazdan geçiş için İran askeri makamlarıyla koordinasyon gerektiğini ve deniz mayınları riskinin sürdüğünü belirtiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli olması gerektiğini vurgulayarak, aksi durumda daha sert askeri yanıt verileceğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları donanması, gemilerin deniz mayınlarından kaçınabilmesi için alternatif rotalar içeren bir harita yayınladı, ancak geçişlerin askeri koordinasyon ve teknik sınırlamalar nedeniyle sıkı kontrol altında tutulduğu savunuluyor. Dünya petrolünün yaklaşık dörtte birinin taşındığı Hürmüz Boğazı'ndaki aksama, küresel enerji piyasaları açısından kritik risk oluşturuyor; uzmanlar, belirsizliğin sürmesi halinde petrol ve gaz fiyatlarında yeni dalgalanmaların kaçınılmaz olacağı görüşünde. Mevcut tablo, ateşkese rağmen sahada güven ortamının oluşmadığını ve Hürmüz Boğazı'nın 'teknik olarak açık, pratikte ise büyük ölçüde kapalı' olduğunu ortaya koyuyor.