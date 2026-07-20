Hürmüz Boğazı'nda İki Petrol Tankeri Patladı - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda İki Petrol Tankeri Patladı

20.07.2026 10:15
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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin patladığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin "patladığını" açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, iki petrol tankerinin ABD'nin baskısıyla güvenli olmayan rotadan geçmeye çalıştığı sırada patladığı ifade edildi. Patlamanın nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca İran'ın belirlediği rota dışındaki tüm rotaların gemi geçişleri için güvenli olmayacağı uyarısında bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'nda İki Petrol Tankeri Patladı - Son Dakika

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