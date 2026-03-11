Hürmüz Boğazı'nda Kargo Gemisine Saldırı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'nda Kargo Gemisine Saldırı

11.03.2026 10:06
Bir kargo gemisi Hürmüz Boğazı'nda bilinmeyen bir mermiyle vurulup yangın çıkarken mürettebat tahliye edildi.

(ANKARA) - İngiltere'nin deniz güvenliği izleme kurumu UK Maritime Trade Operations (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisinin "bilinmeyen mermiyle" vurulmasının ardından gemide yangın çıktığını ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.

UKMTO'nun açıklamasına göre olay, Umman'ın yaklaşık 11 deniz mili kuzeyinde meydana geldi. Saat 07.35'te rapor edilen saldırının ardından gemide yangın çıktığı ve mürettebatın tahliye edildiği aktarıldı.

Yetkililer bölgede seyreden gemilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.

UKMTO ayrıca Hürmüz Boğazı'nın başka bir noktasında, Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarının yaklaşık 46 kilometre açığında bulunan bir konteyner gemisinin de "bilinmeyen mermi" ile vurulduğunu duyurdu.

Gemi kaptanının verdiği bilgiye göre saldırı sonucu gemide hasar meydana geldi ancak mürettebatın tamamının güvende olduğu bildirildi. Hasarın boyutuna ilişkin ayrıntıların henüz netleşmediği ve olayın araştırıldığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Hürmüz Boğazı, Güncel, Son Dakika

