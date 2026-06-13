Hürmüz Boğazı'nda Mayın Temizleme Harekatı Beklentisi - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda Mayın Temizleme Harekatı Beklentisi

13.06.2026 19:49
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CHP'li Tümamiral Bağcıoğlu, Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme harekatının gündeme gelebileceğini açıkladı.

(ANKARA) - CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerde son aşamaya gelindiğinin anlaşıldığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme harekatının gündeme gelebileceğini belirtti. Bağcıoğlu, Türkiye'nin insansız deniz araçlarıyla bu süreçte görev almasının hem operasyonel hem de teknolojik açıdan önemli kazanımlar sağlayabileceğini ifade etti.

Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile ABD arasındaki çatışmayı sonlandırmaya yönelik müzakerelerde son aşamaya gelindiğinin anlaşıldığını belirtti.

Hürmüz Boğazı'na döşendiği iddia edilen mayınların İran ile koordineli şekilde temizlenmesine yönelik bir harekatın gündeme gelmesinin beklendiğini kaydeden Bağcıoğlu, bazı ülkelerin mayın avlama gemilerini görevlendireceklerini açıkladığını, Birleşik Krallık Deniz Kuvvetleri'nin ise bu görevi insansız deniz araçlarıyla icra etmeyi planladığını duyurduğunu aktardı.

Bağcıoğlu, söz konusu gelişmenin Türkiye açısından önemli bir fırsat yaratabileceğini belirterek, "Türkiye geliştirilen insansız deniz araçlarının bir kısmına, süratli reaksiyon ile mayın karşı tedbirleri kabiliyeti kazandırılarak böyle bir insani ve uluslararası nitelikli harekatta görev almaları sağlanabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Bunun hem sistemlerin operasyonel etkinliğinin sahada test edilmesine ve sertifiye edilmesine hem de ihracat potansiyellerinin somut şekilde ortaya konulmasına katkı sağlayacağını ifade eden Bağcıoğlu, Türkiye'nin bu alandaki teknolojik birikimi dikkate alındığında, olası harekatın yerli insansız deniz sistemlerinin uluslararası görünürlüğünü artıracak önemli bir imkan sunabileceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

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