Hürmüz Boğazı'nda Tayland Gemisine Saldırı

11.03.2026 15:06
Tayland bayraklı yük gemisi Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradı, 23 mürettebatın kurtarılması için operasyon başlatıldı.

(ANKARA) - Tayland Kraliyet Donanması, Hürmüz Boğazı yakınlarında Tayland bayraklı yük gemisinin saldırıya uğradığını, gemide bulunan mürettebatın kurtarılması için acil operasyon başlatıldığını bildirdi.

Tayland Kraliyet Donanması'ndan yapılan açıklamada, gemide 23 Taylandlı mürettebatın bulunduğu belirtildi. Umman Donanması'nın yürüttüğü kurtarma çalışmaları kapsamında 20 mürettebatın kurtarıldığı, kalan üç kişinin ise kurtarılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamaya göre Taylandlı yetkililer olayla ilgili ilk haberi yaklaşık öğle saatlerinde aldı. Yük gemisinin, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Khalifa Limanı'nda ayrıldıktan birkaç saat sonra saldırıya uğradığı bildirildi.

Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Hürmüz Boğazı ve çevresi, son dönemde artan bölgesel çatışmalar nedeniyle uluslararası deniz taşımacılığı açısından yüksek riskli bölgeler arasında gösteriliyor.

Kaynak: ANKA

