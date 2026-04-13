Hürmüz Boğazı'nda Ticari Gemi Geçişleri Ateşkes Sonrası Yüzde 10 Geriledi

Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişleri, ABD ve İran arasında sağlanan iki haftalık geçici ateşkesin ilk 5 gününde yüzde 10 geriledi. Bu gemilerin varış noktaları ağırlıklı olarak Umman, Çin, Hindistan, Pakistan, Malezya ve Brezilya'daki limanlar oldu. Küresel ticaret için stratejik konumdaki boğazdaki trafiğe ilişkin belirsizlik devam ediyor.

ABD ve İran, Pakistan'daki müzakere sürecinde Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda restleşirken, ABD Başkanı Donald Trump, donanmalarının boğazı kullanmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını bildirdi. Bu açıklama, ateşkes sonrası çatışmaların yeniden alevlenebileceği endişelerini körükledi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Trump'ın ifadelerini "gerçeklikten uzak ve bir blöf" olarak nitelendirerek, buna karşılık vereceklerini belirtti.

Hürmüz Boğazı'ndan 1-27 Şubat'ta günlük ortalama 129 gemi geçiş yaparken, savaşın başlamasıyla trafik yüzde 90'dan fazla düştü. 8 Nisan itibarıyla sağlanan ateşkes sonrasında boğazdaki trafikte iyileşme görülmedi. 8-12 Nisan'da toplam 55 ticari gemi geçişi kaydedilirken, bunların 29'u yüklüydü ve bu sayı önceki 5 güne göre yüzde 10 azaldı. Ateşkes sonrası trafiğin önemli kısmını İran bağlantılı ham petrol ve petrol ürünleri taşıyan gemiler oluşturdu, İran'ın petrol ihracatı günlük yaklaşık 1,5-2 milyon varil seviyesinde seyretti.

Danimarka merkezli Küresel Risk Yönetimi Araştırma Başkanı Arne Lohmann Rasmussen, Pakistan'daki barış görüşmelerinin çökmesi sonrası müzakerelerin yeniden başlamasının pek olası görünmediğini ve ateşkesin sürüp sürmeyeceğinin belirsiz olduğunu belirtti. Rasmussen, Trump'ın abluka açıklamasının petrol piyasasının fiziksel anlamda sıkılaştığı bir dönemde gerçekleştiğini, arz sıkıntısı işaretlerinin arttığını ve piyasanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını fiyatlamaya başladığını, ancak bu senaryonun daha ileri bir tarihe ötelenmiş göründüğünü ifade etti.