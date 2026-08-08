Hürmüz Boğazı'nda Ticari Gemiye Saldırı - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda Ticari Gemiye Saldırı

Hürmüz Boğazı\'nda Ticari Gemiye Saldırı
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Umman kıyılarında saldırıya uğrayan gemide yangın çıktı, mürettebat yardım çağrısında bulundu.

LONDRA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Hürmüz Boğazı'nın doğu girişine yakın bir bölgede saldırıya uğrayan bir ticari gemide yangın çıktı.

Cuma akşamı Xinhua'ya ulaştırılan denizcilik telsiz kayıtlarına göre, Umman kıyıları yakınında saldırıya uğrayan geminin makine dairesinde yangın çıktı. Mürettebat yangınla mücadele ederken acil yardım çağrısında bulundu.

Kayıtlara göre mürettebat, gemideki karbondioksitli yangın söndürme sistemini devreye soktu ve balast işlemleriyle yangını kontrol altına almaya çalıştı. Geminin hidrolik sisteminde meydana gelen arıza ise yangınla mücadeleyi güçleştirdi.

Kayıtlara göre, yakındaki birkaç gemi yardım sağlamak üzere olay yerine doğru ilerlediklerini bildirdi.

Hürmüz Boğazı çevresindeki sularda son günlerde, çoğu boğazın Umman tarafına yakın rotalarda olmak üzere gemilere yönelik çok sayıda saldırı yaşandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'nda Ticari Gemiye Saldırı - Son Dakika

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