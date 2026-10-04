Hürmüz Boğazı'nda vurulan petrol tankerinin makine dairesi hasar gördü

Hürmüz Boğazı'nda vurulan petrol tankerinin makine dairesi hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğunu açıkladı. Açıklamada tankerin makine dairesinde hasar oluştuğu, mürettebatın güvende olduğu ve çevre tehdidi bulunmadığı belirtildi; yetkililer olayı araştırıyor.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu.
UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğu ve tankerin makine dairesinde hasar meydana geldiği ihbarının alındığı belirtildi.
Mürettebatın güvende olduğu aktarılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir çevre tehdidinin de bulunmadığı kaydedildi.
Yetkililerin olayı araştırdığı bildirildi.???????
Kaynak: AA
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