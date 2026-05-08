Hürmüz Boğazı'ndaki Gemide Patlama İncelenecek

Hürmüz Boğazı'nda patlama yaşanan Panama bayraklı ve Güney Kore şirketince işletilen geminin Dubai'ye ulaştığı ve burada yapılacak incelemelerin ardından patlamanın nedeninin belirleneceği belirtildi.

Yonhap'ın haberine göre, HMM Namu isimli kargo gemisi, gece saatlerinde Dubai Limanı'na ulaştı.

Bölgeye gönderilen Güney Koreli ekip incelemelerin ardından gemideki patlamanın "İran saldırıları sonucu mu yoksa mekanik kaynaklı mı olduğuna" karar verecek.

Ne olmuştu?

Merkezi Güney Kore'de bulunan HMM Co tarafından işletilen Panama bayraklı gemide, Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında, boğazdaki sularda demirli bulunduğu sırada 4 Mayıs'ta patlama meydana gelmiş ve ardından yangın çıkmıştı.

Gemide 6'sı Güney Koreli, 18'i yabancı olmak üzere toplam 24 kişiden oluşan mürettebatın bulunduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Güney Kore bandıralı bir gemiye saldırı düzenlediğini ve buna karşılık İran'a ait 7 botu batırdıklarını belirtmişti.