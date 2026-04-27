HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

Hâkim ortak Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. tarafından Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. payları için zorunlu pay alım teklifi yapılacaktır. SPK'nın 06.01.2022 tarihli kararıyla onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formu 24.01.2022'de onaylanmıştır.

Teklif, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek olup, fiyat 1 TL nominal değerli pay için 7,40111 TL olarak belirlenmiştir. Fiili pay alım süresi 10 iş günü olup, 28 Ocak 2022 Cuma başlayıp 10 Şubat 2022 Perşembe sona erecektir.

16.08.2018 tarihi itibarıyla pay sahibi olan yatırımcıların, bu tarihte sahip oldukları ve 28.01.2022 itibarıyla portföylerinde tutmaya devam ettikleri paylar teklife konu olabilecektir. Bilgi formu, talep formu ve bilgilendirme notu www.hurriyetkurumsal.com ve www.ziraatyatirim.com.tr adreslerinde yayınlanmaktadır.