Hürriyet Partisi Lideri Gül, Polisin Drone ile İçki İçenleri Takibine Sert Tepki Gösterdi: 'Olmayan Suçu Takip Ediyorlar' - Son Dakika
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Hürriyet Partisi Lideri Gül, Polisin Drone ile İçki İçenleri Takibine Sert Tepki Gösterdi: 'Olmayan Suçu Takip Ediyorlar'

Hürriyet Partisi Lideri Gül, Polisin Drone ile İçki İçenleri Takibine Sert Tepki Gösterdi: \'Olmayan Suçu Takip Ediyorlar\'
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Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, polisin drone ile vatandaşları takip ederek içki içmemeleri yönünde uyardığı görüntülere tepki gösterdi. Gül, kanunda içki içmenin tek başına suç olmadığını, sarhoşluk nedeniyle başkalarının huzurunun bozulması halinde idari yaptırım uygulanabildiğini belirtti. Gül, gerçek suçluların bulunamadığını ve hükümetin sık sık af çıkardığını da sözlerine ekledi.

(ANKARA) - Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, polisin drone ile vatandaşları takip ederek içki içmemeleri yönünde uyardığı görüntülere tepki gösterdi. Gül, kanunda içki içmenin tek başına suç olmadığını belirterek, "Olmayan suçu drone ile takip eden polis, konu gerçek suçlular olduğunda bulunamıyor" dedi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuya açık alanda içki içmenin tek başına suç olmadığını, ancak sarhoşluk nedeniyle başkalarının huzurunun bozulması halinde idari yaptırım uygulanabildiğini ifade etti.

Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde polisin drone ile vatandaşları takip ederek içki içmemeleri konusunda uyardığı, ceza uygulamakla tehdit ettiği anlar sosyal medyada yayıldı. Kanunlarımızda içki içmek gibi bir suç yok, sarhoş olup başka insanlara huzursuzluk verirseniz para cezası var. Fakat olmayan suçu drone ile takip eden polis, konu gerçek suçlular olduğunda bulunamıyor. Sokaklar suçlu kaynıyor. Hükümet 2-3 yılda bir af çıkartıyor. Kimse güvende hissetmiyor. O sırada polis teknolojinin tüm imkanlarıyla içki içenlerin peşinde. Bu nasıl bir toplumsal düzen?"

Kaynak: ANKA

Hürriyet, Ali Gül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürriyet Partisi Lideri Gül, Polisin Drone ile İçki İçenleri Takibine Sert Tepki Gösterdi: 'Olmayan Suçu Takip Ediyorlar' - Son Dakika

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