Hürriyet Partisi'nden Yasa Tepkisi - Son Dakika
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Hürriyet Partisi'nden Yasa Tepkisi

Hürriyet Partisi\'nden Yasa Tepkisi
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Hürriyet Partisi, yeni yasayı Cumhurbaşkanı'nın iktidar süresini uzatmaya yönelik buldu.

(ANKARA) - Hürriyet Partisi, TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a tepki göstererek, yürütülen sürecin Cumhurbaşkanı'nın iktidarda kalma süresini uzatmaya hizmet ettiğini savundu.

Partiden yapılan açıklamada, düzenlemenin seçmen iradesinde karşılığı bulunmadığı ve toplumsal mutabakat aranmadan hazırlandığı ileri sürüldü.

Açıklama şu şekilde:

"TBMM tarafından kabul edilen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'; hukuk düzenimiz, devletimizin kurumsal yapısı ve toplumsal adalet bakımından son derece vahim düzenlemeler içermektedir. İktidarın getirdiği bu düzenleme, seçimlerde vatandaşlarımızdan alınan yetkinin ve meşruiyet sınırlarının ötesine geçmektedir. Seçmen iradesinde karşılığı bulunmayan, toplumsal mutabakat aranmaksızın hazırlanan bu tür bir yasa için kapalı kapılar arkasında yürütülen, ulusun sesi dinlenmeksizin oldu bittiye getirilen sürecin karşısındayız.

Yasa metni; bir organizasyonun silah bırakması, kendini feshetmesi ve tasfiye süreci şeklindeki üç farklı husus arasındaki temel hukuki ayrımları göz ardı etmektedir. Düzenlemenin infaz hukukunda yaratacağı eşitsizlikler ve karmaşa, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmamakta olup yargı süreçlerinde ciddi tereddütlere yol açacağı şüphesizdir.

Yine aynı doğrultuda terör örgütünün silah bıraktığını tespit ve icra yetkisinin Anayasa uyarınca danışma organı niteliği taşıyan Milli Güvenlik Kuruluna devredilmesi, anayasal organların görev, sorumluluk ve yetki dağılımı ilkelerine aykırılık oluşturmaktadır. Ulusumuzun geleceğini ve toplumsal huzuru ilgilendiren bu sürecin tüm vatandaşlar tarafından gördüğü haklı tepkiye, ilgililerin dikkatini çekmek isteriz. Mevcut cumhurbaşkanının iktidarda kalma süresini uzatmaktan başka bir amaca hizmet etmediği açık olan bu sürecin tam karşısında konumlandığımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

Kaynak: ANKA

Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürriyet Partisi'nden Yasa Tepkisi - Son Dakika

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