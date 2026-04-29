Hürriyet yazarları Futbol Konseyi'nde derbiyi, Tedesco'nun ayrılığını ve ligdeki son durumu değerlendirdi
Hürriyet yazarları Futbol Konseyi'nde derbiyi, Tedesco'nun ayrılığını ve ligdeki son durumu değerlendirdi

29.04.2026 09:31
Hürriyet yazarları Fırat Aydınus, Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Mehmet Arslan, Galatasaray'ın derbi galibiyetini, Fenerbahçe'de Tedesco ile yolların ayrılmasını ve Süper Lig'deki son durumu masaya yatırdı.

Fırat Aydınus: Galatasaray derbide kritik anları daha iyi yönetti ve psikolojik üstünlük sağladı. Şu anki tablo şampiyonluktan fazlası.

Güntekin Onay: Galatasaray mental ve fiziksel olarak üstündü. Sanchez dışında tüm oyuncular iyiydi. Okan Buruk'un galibiyet planı alkışı hak ediyor.

Mehmet Arslan: Galatasaray yönetiliyor, Fenerbahçe iktidar kavgalarıyla harap oluyor. Böyle devam ederse Galatasaray'ı kimse tutamaz.

Uğur Meleke: Torreira-Lemina ikilisi maçın kaderini belirledi. Galatasaray orta sahayı kazanınca maçı da kazandı.

Mehmet Arslan: Fenerbahçe'de herkes iktidar kavgası veriyor. Tedesco bu kara tablonun en masumuydu, onu kurban seçtiler.

Uğur Meleke: Kadro dengesizliği ve transfer politikası sıkıntılı. Faturayı tamamen hocaya kesemiyorum.

Güntekin Onay: Tedesco yapabileceğinin maksimumunu yaptı. İyi bir santrfor olsaydı senaryo farklı olurdu.

Fırat Aydınus: Reaktif karar kalıcı çözüm değil. Şimdi herkes başkan adaylarını ve yeni teknik adam seçimini merak ediyor.

Fırat Aydınus: Talisca'nın kaçırdığı penaltı Fenerbahçe'yi oyundan kopardı. Ederson'un kırmızı kartı kabul edilemez.

Güntekin Onay: Üç oyuncu dışında hiçbiri derbinin ağırlığını kaldıramadı. Forvet hattı büyük maçlarda öne çıkmadı.

Mehmet Arslan: İki takım 100 maç yapsa 10'unu zor kazanır Fenerbahçe. Ederson teferruat.

Uğur Meleke: Talisca hâlâ aynı tip penaltı atıyorsa bu sonuç sürpriz değil. Fenerbahçe ilk yarıda da yetersizdi.

Güntekin Onay: Sergen Yalçın'ın dördüncülüğe razı olmasını anlamadım. Trabzonspor yavaş oynuyor. Alt sıralarda Kayseri-Eyüp ve Karagümrük-Gençlerbirliği maçları belirleyici olacak.

Uğur Meleke: Trabzonspor ve Beşiktaş'taki düşüşe şaşırdım. Alt grubun kaderini hedefsiz takımlar belirliyor.

Mehmet Arslan: Trabzonspor bu sezonun en başarılı takımı. Gençlerbirliği kümede kalma şansı en yüksek takım. Antalya ve Eyüp düşmeye aday.

Fırat Aydınus: Sezon sonunda foto-finiş şeklinde bir sıralama görebiliriz.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
