(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim Sen, 50/D kapsamında görev yapan araştırma görevlilerinin hak kaybı yaşamadan 33/A kadrosuna geçirilmesi talebiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurdu.

Hürriyetçi Eğitim Sen'in sosyal medya hesabından, "50/D kapsamında görev yapan araştırma görevlileri 33/A kapsamına alınmalıdır" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitelerimizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi kapsamında çalışan araştırma görevlilerinin görev süreleri, lisansüstü eğitimlerine bağlı. Bu nedenle doktorasını tamamlayan bir araştırma görevlisi, yıllarını verdiği bilimsel çalışmalarını sürdürmek isterken işini kaybetme riskiyle karşılaşabiliyor. Göreve devam koşullarının üniversiteden üniversiteye değişebilmesi de bu belirsizliği artırıyor. 2023 yılında yapılan düzenleme, belirli şartları taşıyan araştırma görevlilerine 50/d'den 33/a kadrosuna geçiş imkanı tanıdı. Ancak geçiş hakkı belirli bir tarihte görev yapanlarla sınırlı kaldı.

Bu tarihten sonra aynı göreve atanan araştırma görevlileri de aynı güvenceyi hak ediyor. Hürriyetçi Eğitim Sen olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurduk. 50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinin hiçbir hak kaybına uğramadan 33/a kadrosuna geçirilmesi için gerekli yasal ve idari çalışmaların başlatılmasını talep ettik. Bu süreçte akademik kıdemin, bilimsel çalışmaların ve hizmet sürelerinin dikkate alınmasını, görev süresinin uzatılmasında açık, ölçülebilir ve denetlenebilir ölçütler uygulanmasını istiyoruz."