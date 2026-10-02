Hürriyetçi Eğitim Sen, ÇYDEM'de norm fazlası branş öğretmenleri için MEB'e başvurdu - Son Dakika
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Hürriyetçi Eğitim Sen, ÇYDEM'de norm fazlası branş öğretmenleri için MEB'e başvurdu

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Hürriyetçi Eğitim Sen, ÇYDEM\'de norm fazlası branş öğretmenleri için MEB\'e başvurdu
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Hürriyetçi Eğitim Sen, ÇYDEM kapsamındaki bazı okullarda öğretmenlerin bilgilendirilmediğini ve bazı branş öğretmenlerinin norm fazlası olduğunu belirterek MEB'e başvurdu. Sendika, sürecin Öğretmenler Kurulunda görüşülüp okulda kurulacak komisyonla başlatılmasını istedi.

(ANKARA)- Hürriyetçi Eğitim Sen, Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli kapsamına alınan bazı okullarda öğretmenlerin süreç hakkında bilgilendirilmediğini ve değişen ders saatleri nedeniyle bazı branş öğretmenlerinin norm fazlası olduğunu belirterek Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu. Sendika, başvuru süreçlerinde Öğretmenler Kurulunun ve okulda kurulacak komisyonların devreye alınmasını istedi.

Hürriyetçi Eğitim Sen, Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli (ÇYDEM) kapsamına alınan okullardaki başvuru süreçlerine ve ders saatlerindeki değişikliklerin öğretmenlere etkisine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 29 Haziran 2026 tarihli yazısında, 2023-2024 eğitim öğretim yılında pilot olarak uygulanmaya başlanan modelin 2026-2027 eğitim öğretim yılında da sürdürüleceğinin belirtildiği aktarıldı. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının başvuru ve değerlendirme işlemlerinin, ilgili kılavuz ve takvim doğrultusunda yürütülmesinin istendiği kaydedildi.

Bu kapsamda okul müdürlüklerinin başvurularının 30 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihlerinde il milli eğitim müdürlüklerine gönderildiği, modele alınması uygun görülen okulların ise 23-24 Temmuz'da bildirildiği ifade edildi.

"KONUNUN ÖĞRETMENLER KURULUNDA BİLE GÜNDEME ALINMADIĞI"

Sendika, başvuru yapılan bazı okullarda öğretmenlerin süreçten haberdar edilmediğine ilişkin kendilerine bilgi ulaştığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Ancak, bu süreçte okul müdürlükleri tarafından başvurusu yapılan okullarda görev yapan öğretmenlere, Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli kapsamında başvuru yapılacağı, yapıldığı hakkında okul idareleri tarafından herhangi bir bilgi verilmediği, konunun Öğretmenler Kurulunda bile gündeme alınmadığı, ÇYDEM kapsamına alınan okullara değişen ders saatleri nedeniyle yeni branş öğretmenleri geldiği, yine ders saatlerinin değişmesi nedeniyle bazı branş öğretmenlerinin kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerle norm fazlası olduğu bilgisi sendikamıza iletilmiştir."

BAŞVURU SÜRECİNİN OKULDA KURULACAK KOMİSYONLA BAŞLATILMASI TALEBİ

Başvuru ve sonuçlandırma işlemlerinin öğretmenlerin okulda bulunmadığı dönemde gerçekleştirildiğine dikkat çeken sendika, konunun başvuru yapacak okulların Öğretmenler Kurulunda gündeme alınmasını istedi.

Okul müdürlüklerinin tek başına karar verici olmaması ve sürecin okulda kurulacak bir komisyon aracılığıyla başlatılması gerektiğini belirten Hürriyetçi Eğitim Sen, bu taleplerle Bakanlığa başvurduğunu ve konu hakkında sendikaya bilgi verilmesini istediğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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