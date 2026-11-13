Hürriyetçi Eğitim Sen üyeleri 25 Haziran 2027\'ye kadar ikinci okul görevini yapmayacak

(ANKARA) - Hür-Sen Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, rehber öğretmenlere resen verilen ikinci okul görevlerine karşı eylem kararı aldıklarını açıkladı. Kuruoğlu, üyelerinin kendi isteklerine bağlı olarak söz konusu görevleri 25 Haziran 2027'ye kadar yerine getirmeyeceğini bildirdi.

Hür-Sen Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu okul dışında ikinci bir okulda resen görevlendirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Söz konusu görevlendirmeleri "keyfi ve usulsüz" olarak nitelendiren Kuruoğlu, sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından eylem kararı alındığını duyurdu.

Kuruoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Psikolojik Danışman/ Rehber Öğretmenlerin, kadrolarının bulunduğu okul dışında resen ikinci bir okulda görevlendirilmesi hukuka, hakkaniyete ve rehberlik hizmetlerinin niteliğine aykırıdır.

Rehberlik hizmetleri, okulların kendine özgü iklimi ve öğrenci ihtiyaçları dikkate alınarak kesintisiz yürütülmelidir. Geçici görevlendirmelerin kalıcı hale getirilmesi hem eğitim hizmetini hem de okul güvenliğini olumsuz etkilemektedir.

Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından alınan eylem kararı doğrultusunda üyelerimiz, kendi isteklerine bağlı olarak, hukuka aykırı resen ikinci okul görevlendirmelerini 2026-2027 eğitim öğretim yılının son günü olan 25 Haziran 2027'ye kadar yerine getirmeyecektir."