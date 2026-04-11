Hüsamettin Cindoruk İçin Taziye Mesajı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için taziye mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, X hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Türk siyasetinde derin izler bırakan duayen siyasetçi Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
