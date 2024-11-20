Hüsamettin Yalgettekin için Dicle Nehri\'nde arama çalışmaları başlatıldı

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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan beri haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin (22) için Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.

Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin, 17 Kasım'da evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Yalgettekin için AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı. Havadan dronla ve su yüzeyinde botlarla Hüsamettin Yalgattekin'i arama çalışmaları sürüyor.