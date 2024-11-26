Hüsamettin Yalgettekin'in Cansız Bedeni Suriye'de Bulundu

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CANSIZ BEDENİ SURİYE'DE BULUNDU

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan bu yana haber alınamayan, 20 Kasım'da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatılan Hüsamettin Yalgettekin'in cansız bedeni, Suriye'nin Derik bölgesinde bulundu. Suriye arama-kurtarma ekipleri tarafından bulunan Yalgettekin'in cenazesinin Derik'teki bir hastaneye götürüldüğü, fotoğraflarının ailesine ulaştırılarak teşhis edildiği öğrenildi.

Hüsamettin Yalgettekin'in cenazesi, işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirilecek.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,