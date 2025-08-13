Hüseyin Avni Bey Anısına Tören

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, 57. Piyade Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'in vefat yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Tören, Çanakkale destanının unutulmaz kahramanlarından Hüseyin Avni Bey'in mezarı başında yapıldı.

Programda, 57. Piyade Alayın komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey ve tüm kahraman Mehmetçikler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi.