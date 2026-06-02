Hüseyin Baş'tan Buğday Fiyatı Tepkisi

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, açıklanan buğday fiyatına tepki gösterdi. Baş, iktidarın buğday fiyatındaki artışı övünerek sunduğunu ancak üreticinin temel girdi maliyetlerinin çok daha fazla arttığını ifade etti.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İktidar buğday fiyatını yüzde 22,2 zamla 16.500 TL yaptı diye övünüyor. Peki gerçek tablo ne? Mazot yüzde 36,7 arttı. Gübre yüzde 47,5 arttı. Bu tablo ile çiftçiye ne kadar çok üretirsen zararın o kadar büyür deniliyor. Yani üretme deniliyor. Tarım sistematik bir şekilde bitiriliyor!" ifadesini kullandı.