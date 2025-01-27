Hüseyin Baş: Vergi Yoksuldan Alınıyor

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(GAZİANTEP)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin Gaziantep İl Kongresi'nde; "Türkiye'nin gelirinin 2024 yılında yüzde 87'si vergi ve bu verginin yüzde 70'i dolaylı vergiler ve yoksuldan alınan vergi. Bu vergi yoksuldan alınıyor. Biz de diyoruz ki; bırakın yoksulun yakasını, koca devlet yoksulu da bakar zengin eder, zengininin de zenginliğine zenginlik katar" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin 9. Olağan Gaziantep İl Kongresi'ne katıldı. İzzettin Kepekçi'nin il başkanı seçildiği kongrede konuşan BTP lideri, dünyadaki finans sistemi ve bunun Türkiye boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baş, şunları söyledi:

"Amerika'da Federal Reserv dediğimiz parayı üreten bir kurum var. Buna kısaca FED denir. Bu FED özel bir şirkettir, yani Amerika'nın parasını basan özel bir kuruluştur. Parayı FED basar ve karşılığında Amerikan halkı da dünya da onlara borçlanır. Bununla birlikte FED'i yönetenler oturduğu yerden zenginleşir. Trump, FED'e 'Bizim milletimizin devletimizin parasını sen basamazsın, bizim devletimizin parasını devlet olarak ve Amerikan halkı olarak biz basarız' diyor. Trump'ın niyeti bu… Burada işte İngilizler devreye giriyor. Çünkü FED dediğin de dünyadaki küresel kapitalist para sistemini kurgulayan da aslında temelinde İngiliz finans piyasaları, bunların patronları. Şimdi bunlar birbiri arasında bir kavga halinde ve Trump istiyor ki; sen bizim paramızı basma, FED'i biz devlet olarak özgürce yönetelim ve biz kendi paramızı basalım, kendi zenginliğimizi üretelim.

"Kennedy'nin öldürülmesinin ve Trump'ın öldürülmek istenmesinin nedeni aynı"

Trump, uzun yıllardır üstü örtülmüş John Kennedy suikastını gündeme getirdi ve 'Bununla ilgili gizli belgeleri açıklayacağız' dedi. Bazı teorilere göre Kennedy'nin ekonomi politikaları Federal Rezerv'in kontrolünü sınırlandırmayı hedefliyordu. Şimdi parayı kim basıyordu FED, peki Kennedy kime vermiş para basma yetkisini Hazine'ye. Kennedy'nin en güçlü öldürülme sebebi ne olabilir? FED ile girdiği kavga. Trump niye bu kadar hırslı bir şekilde 'Gizli belgeleri açıklayacağım' diyor diye sorarsanız; aslında Trump'ı öldürmek istemeleri de bana sorarsanız aynı sebeptendir. Peki bunların problemi halkı zenginleştirmesi miydi? Hayır, paranın sahibini, paranın adresini değiştirmek istemeleriydi. Bu düzen aslında hiçbir zaman sistematik hale gelmedi, tabiri caizse hep çatlak sesler çıktı. Birisi 'FED'in para basma yetkisi' dedi, birisi 'Evrensel temel gelir' dedi, bir diğeri 'Vergileri indirelim' dedi.

"Dünyada bu işi sistematik hale getiren tek insan Prof. Dr. Haydar Baş oldu"

Şimdi burada bu işi sistematik bir hale getiren A'dan Z'ye bütün bir külliyat halinde ortaya koyan ve uygulama mantığını ortaya koyan tarihte bir kişi çıktı, o da Prof. Dr. Haydar Baş oldu. O'nun kurduğu sistem (Milli Ekonomi Modeli) aslında dünyadaki bütün güç odaklarını ciddi anlamda tehdit etti. Çünkü Haydar Hoca, 'Merkez Bankası parasını basacak ve devletine verecek' dedi. Şimdi parasını basıyor Hazine'ye veriyor, faizle geri alıyor yani Hazine'yi borçlandırıyor. Diyor ki, "Bu banka milletin bankası olmalı, devlet vatandaşına kamu yatırımları yapacak, devlet vatandaşına madenlerini açacak, devlet vatandaşına sağlık hizmetleri verecek. Bunları yaparken bir komünist mantık mı, asla buradaki mantık hem özel sektörün, hem devletin hakim olduğu bir mantık olacak.

"Amerika bile bugün Milli Ekonomi Modeli'ni uygulamaya çalışıyor"

Anlaşılması gereken şu; Amerika bile bugün Milli Ekonomi Modeli'ni uygulamaya çalışıyor. Bugün dünyanın süper gücü, jandarması dediğiniz Amerika dahi çıkış yolunu devletleşmekte, devletçi bir politikada ve bu devletin milletine hizmet ettiği bir politikada buluyor. Diyor ki; parayı devlet basacak, parayı devlet kazanacak, kamu yatırımlarını devlet yapacak, vatandaşına hizmeti devlet yapacak.

"Türkiye'de neden hala altı oyulmuş neoliberal kapitalist mantıkla hareket etmeye çalışıyor?"

Bütün dünya bu yolda hızla ilerlerken biz Türkiye'de neden hala o altı oyulmuş, hiçbir anlam ifade etmeyen neoliberal kapitalist mantıkla hareket etmeye çalışıyoruz? Bağımsız Türkiye Partisi'nin bir ideali var. Biz diyoruz ki; gelin bu boş bir fikir, boş bir söylem değil. Bizim elimizde Milli Ekonomi Modeli gibi bütün dünyayı sarmış ve bütün dünyada bir karşılık bulmuş, devletlerin uygulamaya çalıştığı çok ender rastlanabilecek nadide bir mantık var. Parayı üretmek, finansal piyasalara hakim olmak ve devletçi bir mantıkla neyi kazanacağız? Bir sürekli büyüme, iki tam istihdam ve üç gelir adaleti. Bakıyorsunuz Türkiye'de sorsanız kişi başı gelir 15 bin dolarlara dayandı ama 15 bin dolar kimin evine giriyor, hangi kişinin cebine giriyor, bakıyorsunuz yok. Neden yok? Çünkü birinin cebine 45 bin girerken diğerinin cebine hiçbir şey girmiyor. Yoksa bu para var, yalan olan bu para değil evet bu para Türkiye'de kazanılıyor, bu para Türkiye'de dönüyor ama müthiş bir adaletsizlik oluşmuş.

"Türkiye'de vergi yoksuldan alınıyor"

Bakın Türkiye'nin gelirinin 2024 yılında yüzde 87'si vergi ve bu verginin yüzde 70'i dolaylı vergiler ve yoksuldan alınan vergi. Bu vergi yoksuldan alınıyor. Biz de diyoruz ki; bırakın yoksulun yakasını, koca devlet yoksulu da bakar zengin eder, zengininin de zenginliğine zenginlik katar. Devletin bunu yapmasının önünde bir engel yok ki, devleti burada sınırlandıran hiçbir mekanizma yok ki. Devletin bir an önce milletin yararına işletildiği bir ekonomik sistemi benimsemesi gerekiyor. Bunu yapabilecek Türkiye'deki hatta dünyadaki tek irade de Bağımsız Türkiye Partisi iradesidir.

"Rusya savaşa ve ambargoya rağmen ayakta kalmasını Milli Ekonomi Modeli'ne borçlu"

Milli Ekonomi Modeli Rusya'da kullanıldı, uygulandı. Rusya buradan gerçekten çok büyük çıkarımlar, karlar elde etti. Hatta Rusya – Ukrayna savaşı çıktığında, 'Rusya bitti' dedi herkes. Evet, Rusya bence de yanlış yaptı, Ukrayna'ya gidip masum sivil halkın üz üzerine bu kadar yüklenmenin hiçbir manası yoktu ama savaştaki ve ambargo uygulanan bir Rusya'nın da ekonomik olarak dimdik ayakta kalabildiğini görüyoruz. Bunu Milli Ekonomi Modeli'ne borçlu. Rus yetkililer sürekli babama gelip kapısını aşındırır, fikir alışverişinde bulunurlardı. Şimdi Rusya babamdan faydalandı ve Milli Ekonomi Modeli'ni bir şekliyle uyguladı. Biz de 'Trump uygulamak istiyor ya', gelirse ona da yardımcı oluruz, Milli Ekonomi Modelini'nin Amerika'da uygulanmasının önünü açarız. İnşallah Türkiye bundan ders alır ve bizim yöneticilerimiz gelir, 'Bakın ekonomik olarak zor durumdayız, bu işi düzeltmemiz lazım' derler, biz de Bağımsız Türkiye Partisi kadroları olarak bunu ülkemize hizmet olarak sunarız diye umut ediyorum."