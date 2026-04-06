Hüseyin Çalık\'ın Vefa Duruşu

Giresun'da yarım asrı aşkın süredir ayakkabı tamir eden Hüseyin Çalık, hayatını kaybeden dostlarını, müşterilerini ve yakınlarını unutmamak ve unutturmamak için fotoğraflarını dükkanının duvarlarına astı.

Eynesil ilçesinde 1971'de çıraklığa başlayan Çalık, yaklaşık 10 yıl sonra kendi iş yerini açtı. Zanaatını 55 yıldır tutkuyla sürdüren Çalık, dostlarına karşı da vefa örneği sergiliyor.

Çalık, vefat eden bazı esnaf arkadaşları, müşterileri ve akrabalarının çerçevelettiği fotoğraflarını dükkanında sergiliyor.

Hüseyin Çalık, AA muhabirine, ilkokuldan sonra yaylada çobanlık yaptığını söyledi.

Daha sonraki yıllarda ayakkabı tamirciliğine başlayıp 6 yıl çırak olarak çalıştığını anlatan Çalık, askerliğin ardından kendi iş yerini açarak mesleğe devam ettiğini belirtti.

Çalık, geçmişte ayakkabı imalatı da yaptığını ifade ederek, "Ayağın ölçüsünü alıyorduk, numaraya göre deriyi kesip dikimi yapılıyordu. Bir süre sonra işler azaldı. Ayakkabı üretimi fabrikalarda yaygınlaşmaya başladıktan sonra imalatı bıraktım." dedi.

İş yerinin duvarlarında 20'ye yakın fotoğraf yer alıyor

Mesleğini sevdiğini dile getiren 68 yaşındaki Çalık, "Çıraklıktan beri sabah namazını kılar buraya gelirim. Çorbamı, çayımı içerim dükkanda ve işlerime devam ederim. Sevmesem bu işi yapamam." diye konuştu.

Hüseyin Çalık, mesleğinin inceliğinin, işi en iyi şekilde yapmak olduğunu anlattı.

Dükkanının duvarlarında asılı fotoğrafların her birinin hikayesi olduğunu vurgulayan Çalık, fotoğraflardaki kişiler arasında esnaf arkadaşları, müşterileri ve akrabalarının yer aldığını belirtti.

Çalık, fotoğrafların hepsinin ayrı bir hatıra olduğunu ifade ederek, fotoğraflara baktığında hüzünlendiğini, geçmişi hatırladığını kaydetti.

Fotoğrafları görenlerin şaşırdığını aktaran Çalık, "Bazıları 'Bunlar kim?', bazıları da 'İyi yapmışsın, benim fotoğrafımı da asarsın.' diyor. Benim hoşuma gidiyor." ifadesini kullandı.

İş yerinin duvarlarında 20'ye yakın fotoğraf yer aldığını belirten Çalık, bu alışkanlığını dükkanı açık kaldıkça da devam ettireceğini sözlerine ekledi.