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Husiler, ABD ve İngiliz Kuvvetlerine Hudeyde'ye Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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Husiler, ABD ve İngiliz Kuvvetlerine Hudeyde'ye Hava Saldırısı Düzenledi

Husiler, ABD ve İngiliz Kuvvetlerine Hudeyde\'ye Hava Saldırısı Düzenledi

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiliz kuvvetlerinin ülkenin batısındaki kıyı kenti Hudeyde'ye hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Husilere ait televizyon kanalında yer alan habere göre, ABD ve İngiliz güçleri Hudeyde'nin El-Cubbane bölgesine çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Husilere bağlı Hudeyde Valisi, bombalamaların Filistin halkına destek verme konusundaki tutumlarını değiştirmeyeceğini belirtti. Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Husiler tarafından Aden Körfezi'ne fırlatılan füzelerin ve İHA'ların vurulduğunu açıkladı.

01.02.2024 17:13  Güncelleme: 17:39
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Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiliz kuvvetlerinin ülkenin batısındaki kıyı kenti Hudeyde'ye hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Konuya ilişkin haber Husilere ait "Al-Masirah" televizyon kanalında yer aldı.

Habere göre, ABD ve İngiliz güçleri Hudeyde'nin El-Cubbane bölgesine çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Hudeyde'nin kuzeyindeki Cubbane bölgesinde Husilere ait hava savunma yerleşkesi bulunuyor.

Husilere bağlı Hudeyde Valisi Muhammed Ayyaş Kahim, X hesabından yaptığı açıklamada, "söz konusu bombalamaların, işgal altındaki Filistin halkına destek verme konusundaki tutumlarını değiştirmeyeceğini" ifade etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) bu sabah yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Aden Körfezi'ne doğru fırlatılan gemisavar balistik füze ve İran yapımı üç insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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