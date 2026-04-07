Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız

07.04.2026 23:40
ABD Başkanı Donald Trump’ın, "İran'da bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek” tehdidinin ardından Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazır olduklarını duyurdu. Başkent Sana'da düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce kişi, "Eller tetikte ve ABD ile İsrail’in ümmeti hiçe saymasına izin vermeyeceğiz" diye slogan attı.

YÜZLERCE KİŞİ HAYKIRDI: ELLER TETİKTE...

Husilere ait haber ajansı SABA'ya göre, Husiler tarafından başkent Sana'da düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Ellerinde otomatik silahlarla ve yanlarında silah yüklü araçlarla yürüyen göstericiler, ABD-İsrail "zorbalığına" karşı tüm seçeneklere ve fedakârlıklara hazır olduklarını ve direniş ekseninin yanında duracaklarını belirtti.

Göstericiler ayrıca, "Eller tetikte ve ABD ile İsrail’in ümmeti hiçe saymasına izin vermeyeceğiz." diye slogan attı.

“ABD VE İSRAİL’İN KİBRİNE KARŞI TÜM GÜCÜMÜZLE HAREKET EDECEĞİZ”

Husilerin yöneticilerinden Halid el-Medani, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, "Filistin halkını desteklemek ve direniş ekseninin yanında durmak için aşamanın gerekliliklerine ve seçeneklerine karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekiyoruz. ABD ve İsrail’in kibrine karşı tüm gücümüzle hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SAVAŞA 28 MART’TA DAHİL OLMUŞLARDI

Yemen'deki Husiler, İran'a 28 Şubat'ta başlatılan saldırılar sonrası ilk kez 28 Mart'ta İsrail'i hedef almıştı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "İşgal altındaki Filistin'in güneyinde İsrail'e ait hassas askeri hedefleri balistik füzeyle hedef alarak, ilk askeri operasyonları gerçekleştirdik." ifadeleriyle ABD/İsrail-İran Savaşı'na dahil olduklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
