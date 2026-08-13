Husiler Babulmendeb'i Füze İle Hedef Aldı - Son Dakika
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Husiler Babulmendeb'i Füze İle Hedef Aldı

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Yemen'deki Husiler, Babulmendeb ilçesine iki balistik füze fırlattı, can kaybı bilgisi yok.

Yemen'deki Husiler, ülkedeki Taiz kentine bağlı Babulmendeb ilçesini iki balistik füzeyle hedef aldı.

Yemen devlet televizyonu Saba TV'nin haberine göre, Husiler, Babulmendeb ilçesine iki balistik füze fırlattı.

Saldırının hedefi, can kaybı veya oluşan hasara ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler Babulmendeb'i Füze İle Hedef Aldı - Son Dakika

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