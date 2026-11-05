Husiler, Dammam'da Kral Fahd Havalimanı'na İHA saldırısı düzenlediğini öne sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Husiler, Dammam'da Kral Fahd Havalimanı'na İHA saldırısı düzenlediğini öne sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na İHA'yla saldırı düzenlediklerini ve hava trafiğinin durduğunu öne sürdü. Saldırının zamanı ve hasarı belirtilmezken Suudi makamlarından açıklama gelmedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını, saldırının hava trafiğinin aksamasına neden olduğunu ileri sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı İHA ile hedef aldıklarını öne sürdü.

Sözcü, "Operasyon hedefine başarıyla ulaştı ve havalimanındaki hava trafiğinin durmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Saldırının ne zaman gerçekleştirildiğine veya yol açtığı hasarın boyutuna ilişkin bilgi paylaşmayan Seri'nin iddialarına karşın Suudi Arabistan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA
Kral FahdPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti
Afyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2’sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi Afyonkarahisar'daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2'sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm nedeni belli oldu Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
Sebastian Hoeness’ten Okan Buruk’un sözlerine tepki Sebastian Hoeness'ten Okan Buruk'un sözlerine tepki
22:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
22:43
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında “örgüt üyeliği” ve “SPK Kanunu’na muhalefet” suçlamaları ile tutuklama talep edildi.
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında “örgüt üyeliği” ve “SPK Kanunu’na muhalefet” suçlamaları ile tutuklama talep edildi.
22:34
Trabzonspor, Freiburg’a kendi sahasında mağlup oldu
Trabzonspor, Freiburg'a kendi sahasında mağlup oldu
21:43
Bakan Şimşek’ten emekliye seyyanen zam müjdesi
Bakan Şimşek'ten emekliye seyyanen zam müjdesi
21:23
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı
20:54
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 23:03:25. #7.12#
SON DAKİKA: Husiler, Dammam'da Kral Fahd Havalimanı'na İHA saldırısı düzenlediğini öne sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android