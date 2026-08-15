Husiler El-Muha Limanı'na Saldırdı: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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Husiler El-Muha Limanı'na Saldırdı: 1 Ölü, 8 Yaralı

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Yemen'deki Husilerin El-Muha Limanı'na düzenlediği saldırılarda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin güneybatısında Kızıldeniz'e açılan El-Muha ilçesi ve limanına füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 1 liman güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

Yemen hükümetine bağlı SABA televizyonuna göre Husiler, Taiz vilayetine bağlı El-Muha Limanı ve ilçe merkezine saldırı düzenledi.

Bir liman güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıda 8 sivil yaralandı, 2 denizciden ise haber alınamıyor.

Husiler El-Muha'ya birkaç günde 86 füze ve İHA fırlattı

Yemen hükümetine bağlı "Ulusal Direniş Güçleri" Sözcüsü Sadık Duveyd de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin birkaç gün içinde El-Muha'ya 40 balistik füze ve 46 İHA'nın yanı sıra bomba yüklü teknelerle saldırı düzenlediğini belirtti.

Duveyd, Husilerin saldırılarda, El-Muha Limanı ve sivillere temel hizmetler sunan tesisleri hedef aldığını ifade etti.

El-Muha Limanı, Kızıldeniz'e açılan önemli limanlardan biri olarak öne çıkıyor ve Yemen hükümetine bağlı güçlerin kontrolünde bulunuyor.

Husiler, geçen hafta birçok kez El-Muha Limanı ile ilçe merkezini balistik füzeler ve İHA'larla hedef almıştı. Saldırılarda çok sayıda Yemenli hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler El-Muha Limanı'na Saldırdı: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika

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