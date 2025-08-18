Husiler İsrail'e Füze Saldırısı Düzenledi

SANA, 18 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail tarafından başkent Sana'daki bir elektrik santraline düzenlenen saldırıya misilleme olarak Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik balistik füze fırlattıklarını söyledi.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, pazar günü gruba ait El-Mesira televizyonunda yaptığı açıklamada milyonlarca İsraillinin sığınaklara akın edip havalimanında uçuşların askıya alınmasına neden olan füze saldırısının hedefine başarıyla ulaştığını belirtti.

Sözcü, İsrail'in " Gazze'de işlediği soykırım ve açlık suçlarına ve Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık olarak" saldırının gerçekleştirildiğini ifade etti.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada Yemen'den fırlatılan füzenin önlediğini ve saldırı nedeniyle ülke genelinde sirenlerin çaldığını belirtirken, hasar ya da can kaybı konusunda bilgi vermedi.

İsrail'de yayın yapan Channel 12 televizyonu, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, günün erken saatlerinde Sana'nın güneyindeki bir elektrik santrali de dahil olmak üzere Husi kontrolündeki bölgede bulunan altyapı hedeflerini vurdukları şeklindeki açıklamalarına yer vermişti.

Husi yetkilileriyse İsrail füzelerinin Sana'nın güneyindeki Hezyaz Elektrik Santrali'ndeki jeneratörlere hasar verdiğini, olayda can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Santral, geçen yıldan bu yana pek çok saldırının hedefi oldu.