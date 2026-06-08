Husiler, İsrail'e Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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Husiler, İsrail'e Füze Saldırısı Düzenledi

08.06.2026 09:40
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Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alacaklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e füze saldırısı düzenlediklerini ve Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alacaklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada İsrail'in Yafa kentine füze saldırıları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alacaklarını belirten Seri, "Kızıldeniz'de İsrail'in denizcilik faaliyetlerine tam ve kesin bir yasak getiriyoruz. Şu andan itibaren düşmanın tüm hareketliliğini meşru askeri hedef olarak kabul ediyoruz." dedi.

İsrail'in gerilimi tırmandıran adımlarına aynı şekilde karşılık vereceklerini söyleyen Seri, İsrail'e yönelik saldırılarını artıracaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husiler, İsrail'e Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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