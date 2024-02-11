Yemen'deki Husiler İsrail'e karşı tehditlerini artırıyor - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler İsrail'e karşı tehditlerini artırıyor

Yemen\'deki Husiler İsrail\'e karşı tehditlerini artırıyor

İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletmesi durumunda kendilerinin de saldırıları büyüteceklerini açıkladı. Refah kentindeki kara saldırısı sinyalleri verilen İsrail'in, Gazze'deki sivillerin yerinden edilmesine neden olabileceği endişesi bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve altyapı tahrip oldu.

11.02.2024 14:57
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ve tüm Gazze'de saldırıları artırması durumunda kendilerinin de saldırıları genişletecekleri tehdidinde bulundu.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da aralarında olduğu İsrailli yetkililerin Refah kentine kara saldırısı başlatacakları yönündeki konuşmalarının ardından X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

İsrail'in başta Refah olmak üzere tüm Gazze Şeridi'nde saldırılarını artırması durumunda kendilerinin de operasyonlarını büyüteceklerini belirten Husi, İsrail'in Gazze saldırıları ve ablukası devam ettikçe saldırıların da süreceğini vurguladı.

İsrail'den Refah kentine saldırı sinyalleri

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

Refah kenti

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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