Husiler, İsrail Havalimanı\'na Füze Saldırdı

TEL AVİV, 5 Mayıs (Xinhua) -- İsrail, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir füzenin, İsrail'in Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı vurduğunu duyurdu. Pazar günü gerçekleştirilen saldırıda 2 kişinin yaralanırken, havalimanında hasar meydana geldi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada hava savunma sistemlerinin füzeyi engellemeye çalıştığı, ancak başarısız olduğu belirtildi.