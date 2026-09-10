Husiler Muha'ya ilerliyor, hükümet güçleri Taiz kıyısında yeniden konuşlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Husiler Muha'ya ilerliyor, hükümet güçleri Taiz kıyısında yeniden konuşlandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran destekli Husilerin Taiz'in Muha kentine girdiğini öne sürmesi üzerine Yemen hükümet güçleri kentin güneyinde yeniden konuşlandı. Babulmendeb yakınındaki Muha'nın Husilerin eline geçmesi, hükümet güçlerinin Taiz'e uzanan kıyı ikmal hattını koparabilir.

Yemen'de İran destekli Husilerin ilerleme kaydettiklerini öne sürdüğü, hükümet güçlerinin ise yeniden konuşlandığını açıkladığı ülkenin güneybatısındaki Babulmendeb Boğazı kıyısında yer alan Muha kenti, kara ve deniz bağlantılarından dolayı stratejik önemiyle öne çıkıyor.

Husilere yakın kaynaklar Taiz'in Muha kentine girdiklerini, Yemen hükümet güçleri yaşanan çatışmaların ardından ise kentin güneyinde yeniden konuşlanarak komuta merkezi kurduklarını duyurdu.

Yemen'in güneybatısında Babulmendeb'e yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta yer alan Muha kentinin doğusunda ülkenin en büyük üçüncü vilayeti Taiz'in merkezi bulunuyor.

Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan kentlerden Muha, kontrol edebilmesi durumunda Husilerin, Babulmendeb yakınında Yemen kıyısındaki askeri ve lojistik ağırlığını artırması anlamına geliyor.

Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümet güçleri için de Taiz kentiyle kara bağlantısı olan Muha kenti, lojistik açıdan büyük bir öneme sahip.

Husilerin bu güzergahı kesmesi halinde Taiz ve çevresindeki Yemen hükümet güçlerinin kıyıdaki ikmal hattıyla bağlantısının kopabileceği belirtiliyor.

Yemen hükümetine Suudi Arabistan'dan gelen destek akamete uğrayabilir

İkmal hatlarında yaşanabilecek bir aksamanın, Yemen hükümetine Suudi Arabistan'dan sağlanan desteği sekteye uğratabileceği belirtiliyor.

Böyle bir durumun ise Husilere Arap Denizi'nde yeni bir avantaj sağlayabileceği ve Kızıldeniz'deki kontrol alanlarını güneye doğru genişletmelerine imkan tanıyabileceği değerlendiriliyor.

Kıyı koridorunun kontrolünde stratejik öneme sahip Muha, Hürmüz Boğazı'nın çatışma sahasına dönüşmesiyle Babulmendeb'in Yemen kıyısındaki askeri dengeler açısından daha kritik bir konuma geldi.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in bazı bölgelerini kontrol ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Hükümet, Güncel, Yemen, İran, Taiz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler Muha'ya ilerliyor, hükümet güçleri Taiz kıyısında yeniden konuşlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı
Açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden çocuk, akıma kapılarak yaralandı Açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden çocuk, akıma kapılarak yaralandı
Batrakov, hayalindeki dünya devini duyurdu Batrakov, hayalindeki dünya devini duyurdu
Acun Ilıcalı tarihi vaadini açıkladı Acun Ilıcalı tarihi vaadini açıkladı
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’i tanıttı İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
Ligdeki 3 maçını da kazanamayan Tedesco’ya bir darbe de federasyondan Ligdeki 3 maçını da kazanamayan Tedesco'ya bir darbe de federasyondan

16:32
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor
16:29
Anlaşma duyuruldu Arda Güler imzayı atıyor
Anlaşma duyuruldu! Arda Güler imzayı atıyor
16:02
Fenerbahçe’nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim
Fenerbahçe'nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim
15:59
Medya patronu İsmail Çanak’ın ifadesi ortaya çıktı Cem Küçük’e 630 bin, Tahir Sarıkaya’ya 9 milyon TL
Medya patronu İsmail Çanak'ın ifadesi ortaya çıktı! Cem Küçük'e 630 bin, Tahir Sarıkaya'ya 9 milyon TL
15:57
Telefonlarını kapattı, ardından bu kare geldi CHP’li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısında
Telefonlarını kapattı, ardından bu kare geldi! CHP'li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısında
15:55
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 17:01:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Husiler Muha'ya ilerliyor, hükümet güçleri Taiz kıyısında yeniden konuşlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement