Husiler Sada'da Üç Hava Saldırısı İddia Etti

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin kuzeyindeki Sada kentine 3 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonundaki haberde, Sada kenti doğusuna, ABD ve İngiliz ordusu tarafından 3 ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu yaşanan zayiata dair bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere'den de henüz açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan ile sınır bölgesinde olan Sada kenti, Husilerin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.