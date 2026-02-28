Husiler: Savaş herkesi etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Husiler: Savaş herkesi etkiliyor

28.02.2026 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Husiler, ABD ve İsrail'in saldırılarının bölge için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla birlikte bölgenin "tarihi bir dönüm" noktasına girdiğini ve bu savaşın herkesin savaşı olduğunu belirtti.

Husi yönetiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulvahid Ebu Ras'ın konuya ilişkin açıklaması Husilere bağlı SABA haber ajansında yer aldı.

"İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı İslam ümmeti adına savaş verdiğini" kaydeden Ebu Ras, bölgedeki bazı rejimleri İsrail'in lehine savaşa girmemeye çağırdı."

Ebu Ras, "Bu savaş herkesin savaşı ve şu an bölge tarihi bir dönüm noktasında." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Husilere bağlı olan ve Ahmed Galib er-Rehavi tarafından kurulan Değişim ve İnşa Hükümeti de İran'ı hedef alan ABD-İsrail saldırılarını kınadı.

İsrail'in saldırılarının, bağımsız bir devletin egemenliğinin ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu ifade edildi.

ABD ile İsrail'in, gerilimi tırmandırmasının bölge ülkeleri ve halkları, hatta küresel güvenlik ve istikrar için felaket sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunuldu. Tırmanan gerilimin İsrail'in bölgedeki yayılmacı emellerine hizmet ettiği kaydedildi.

ABD-İsrail saldırılarının, İran'ın başta Filistin olmak üzere İslam ümmetinin meselelerine verdiği desteği baltalamayı amaçladığı dile getirildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler: Savaş herkesi etkiliyor - Son Dakika

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Bill Clinton’dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım
Epstein’ın ölümünde ’’4chan’’ detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş Epstein'ın ölümünde ''4chan'' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Amasya’da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı Amasya'da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı
Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı Ekipler seferber oldu Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı! Ekipler seferber oldu

21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail’in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran’ın saldırıları da kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez
20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
20:01
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
19:49
Alevler gökyüzüne yükseldi İran Bahreyn’deki gökdeleni böyle vurdu
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
19:03
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 21:39:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Husiler: Savaş herkesi etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.