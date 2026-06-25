Husiler, Somaliland'daki İsrail Varlığını Tehdit Etti

Yemen'deki Husiler, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesinde olabilecek herhangi "bir İsrail varlığını" hedef alacakları tehdidinde bulundu.

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Husilere ait el-Mesira televizyonunda yayımlanan görüntülü konuşmada, Somaliland'daki durumu yakından izlediklerini söyledi.

İsrail'in Somaliland'la ilgili girişimlerine işaret eden Husi, "Düşman, Somaliland'ı bir dayanak noktası haline getirerek Aden Körfezi'nin yanı sıra Babu'l Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz'i kontrol etmeye çalışıyor." dedi.

Kızıldeniz'le kıyısı olan ülkeler başta olmak üzere Müslüman ülkeleri, İsrail'in Somaliland'daki girişimlerini engellemek için ortak bir duruş sergilemeye davet eden Husi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yemen (Husiler), Somaliland'da İsrail'in herhangi bir konuşlanmasına seyirci kalmayacak. Düşman herhangi bir konuşlanma yaptığında, elindeki tüm imkanlarla onu hedef almak için inisiyatif alacaktır."

İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.