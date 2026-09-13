Husiler, son 48 saatte Babülmendep'ten 73 geminin geçtiğini duyurdu - Son Dakika
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Husiler, son 48 saatte Babülmendep'ten 73 geminin geçtiğini duyurdu

Husiler, son 48 saatte Babülmendep\'ten 73 geminin geçtiğini duyurdu
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Yemen'deki Husiler, kıyı şeridindeki şiddetli çatışmalara rağmen Babülmendep Boğazı'ndaki uluslararası deniz taşımacılığının normale yakın seyrettiğini açıkladı. Gruba göre son 48 saatte 73 gemi boğazdan geçiş yaptı; bu, 20 Temmuz'daki Suudi gemisi yasağından önceki günlük ortalama trafiğin yüzde 98,6'sına denk geliyor.

SANA, 13 Eylül (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, kıyı şeridinde yaşanan şiddetli çatışmalara rağmen stratejik Babülmendep Boğazı'ndaki uluslararası deniz taşımacılığının normale yakın bir seyir izlediğini duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda cumartesi günü yayımlanan açıklamaya göre, son 48 saat içinde konteyner gemileri ve diğer ticari gemilerin de aralarında bulunduğu 73 uluslararası gemi boğazdan geçiş yaptı.

Açıklamada, perşembe günü 36 ve cuma günü 37 geminin boğazdan geçiş yaptığı belirtilerek, bu rakamın Husilerin 20 Temmuz'da Suudi gemilerine yasak getirmesinden önce kaydedilen günlük ortalama trafiğin yüzde 98,6'sına denk geldiği kaydedildi.

Grup, uluslararası seyrüseferin "serbest, güvenli ve sorunsuz" sürdüğünü belirtirken, Suudi gemilerinin yasak kapsamından çıkarılmadığını vurguladı.

Husiler, stratejik Kızıldeniz liman kenti Muha'nın kontrolünü bir gün önce ele geçirmelerinin ardından cuma günü Yemen'in batı kıyısı ile Babülmendep Boğazı çevresindeki kilit bölgeler üzerinde kontrolünü pekiştirdi.

Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı, Asya ile Avrupa arasındaki ticaret ve enerji sevkiyatları için hayati bir güzergah işlevi görüyor.

Husi güçlerinin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki geniş bir bölgenin kontrolünü ele geçirdiği 2014 yılının sonlarından bu yana Yemen'de çatışmalar yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da bir yıl sonra uluslararası toplum tarafından tanınan hükümete destek amacıyla askeri müdahalede bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler, son 48 saatte Babülmendep'ten 73 geminin geçtiğini duyurdu - Son Dakika

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