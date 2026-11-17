Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da bulunan Doğu-Batı petrol boru hattının 8 ve 9 numaralı pompalama istasyonlarını insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik askeri eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın batı kesiminde yer alan Doğu-Batı petrol boru hattının 9 numaralı pompalama istasyonunu 3 İHA ile hedef aldıklarını aktaran Seri, aynı hattın 8 numaralı pompalama istasyonuna da 2 İHA ile saldırı düzenlediklerini ifade etti.

Seri, söz konusu saldırılarda belirlenen hedeflerin tam isabetle vurulduğunu iddia etti.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlatmıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.