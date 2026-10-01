Husiler, Suudi Arabistan'ın 24 saatte 47, toplamda 1256 saldırı yaptığını iddia etti

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın dünden bu yana Taiz, Sada ve Cevf vilayetlerinde son bir günde 47 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait F-15 ve Typhoon savaş uçaklarının Hamis Muşayt ve Taif'teki üslerden havalandığını savundu.

Taiz, Sada ve Cevf vilayetlerinde son 24 saatte 47 hava saldırısının gerçekleştiğini aktaran Seri, Yemen'deki askeri tırmanışın başlamasından bu yana Suudi Arabistan'ın düzenlediği hava saldırılarının toplamının 1256'ya ulaştığını ileri sürdü.

Seri, saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi vermedi.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cepheleri, Nisan 2022'deki ateşkesin ardından yaşanan görece sakinliğin sonrasında Temmuz 2026 başında başlayan çatışmaların en geniş kapsamlılarına sahne oluyor.

Eylül ayı boyunca çatışmaların şiddeti artarken Husilerin, stratejik El-Muha kenti ve Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası dahil Hudeyde ve Taiz vilayetlerindeki bazı kritik noktaların kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor.