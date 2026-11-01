Husiler, Suudi Arabistan'ın 6 vilayete 66 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Husiler, Suudi Arabistan'ın 6 vilayete 66 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte 6 vilayete 66 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Seri'ye göre saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu kişiler yaralandı ve hayatını kaybetti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte 6 vilayete 66 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt ve Taif kentlerinden son 24 saatte havalanan F-15 ve Typhoon tipi uçaklar ve Necran'dan fırlatılan füzelerle Yemen'e 66 hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Seri, başkent Sana dahil olmak üzere Taiz, Cevf, Sada, Hacce ve Lahic vilayetlerine yönelik bu saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu can kayıpları ve yaralanmalar olduğunu dile getirdi.

Seri, Yemen'de gerilimin yeniden yükselmesinden bu yana Suudi Arabistan'ın 3 bin 755 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Öte yandan Husilere bağlı haber ajansı SABA'ya konuşan askeri bir yetkili, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'nun menzillerinde olduğu tehdidinde bulundu.

Söz konusu kaynak, uluslararası havayollarını Mekke ve Medine hariç Suudi Arabistan hava sahasını kullanmamaları konusunda uyardı.

Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, ülkenin güneyine fırlattığı bir balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Maliki, söz konusu füzenin nerede engellendiği ya da maddi hasar ve yaralanmaya sebep olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Sivil Savunma Müdürlüğü ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Abha ve Hamis Muşayt için erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurmasının hemen ardından tehlikenin geçtiğini bildirdi.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye’de yapılabilir İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye'de yapılabilir
36 yıllık market devi iflasın eşiğinde 600 şube ve 12 bin çalışan tehlikede 36 yıllık market devi iflasın eşiğinde! 600 şube ve 12 bin çalışan tehlikede
Fenerbahçe’de kırmızı alarm Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı Eşi bile yetişemiyor Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı! Eşi bile yetişemiyor
20:55
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamadı
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı
20:15
İstanbul’da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
İstanbul'da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
19:03
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
17:55
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
17:48
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
16:49
BBP lideri Mustafa Destici’den emeklilere seyyanen zam çağrısı
BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 21:05:01. #7.13#
SON DAKİKA: Husiler, Suudi Arabistan'ın 6 vilayete 66 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android